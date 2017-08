Sine Goiânia disponibiliza 342 vagas de emprego

Está procurando emprego? O Sine Goiânia está com 342 vagas disponíveis. Desse total, 81 são exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade e Trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.

Os cidadãos podem acessar também o aplicativo Sine Fácil para agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis caso o cadastro e curriculo estejam devidamete atualizados. Com o sistema, a população pode acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (MTb). O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado no Google Play – loja online para distribuição de aplicações para dispositivos com o sistema Android. O Sine orienta que a população sempre atulize o cadastro junto ao MTb.

Confira a lista de vagas:

Açougueiro – 6 vagas

Açougueiro desossador – 2 vagas

Analista contábil – 3 vagas

Analista de controle de qualidade – 1 vaga

Arte-finalista – 4 vagas

Assistente administrativo – 1 vaga

Assistente comercial de seguros – 2 vagas

Atendente central telemarketing – 20 vagas

Auxiliar de almoxarifado – 2 vagas

Auxiliar de cabeleireiro – 4 vagas

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Auxiliar de estoque – 15 vagas

Auxiliar de limpeza – 16 vagas

Auxiliar de linha de produção – 4 vagas

Auxiliar de logistica – 1 vaga

Cabeleireiro – 2 vagas

Carreteiro (motorista de caminhãocarreta – 2 vagas

Caseiro – 2 vagas

Coordenador de eventos – 3 vagas

Corretor de imovéis – 46 vagas

Cortador de roupas – 3 vagas

Costureira de máquina reta – 4 vagas

Costureira de máquinas industriais – 2 vagas

Costureira em geral – 22 vagas

Cozinheiro geral – 2 vagas

Desossador – 62 vagas

Fonoaudiólogo geral – 1 vaga

Forneiro de padaria – 3 vagas

Gerente de Farmácia – 1 vaga

Impressor serigráfico – 2 vagas

Lanterneiro de automóveis(reparação) – 6 vagas

Manicure – 13 vagas

Mecânico – 3 vagas

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência:

Atendente central telemarketing – 20 vagas

Auxiliar de estoque – 15 vagas

Auxiliar de limpeza – 15 vagas

Auxiliar de linha de produção – 4 vagas

Operador de caixa – 5 vagas

Porteiro – 2 vagas

Servente de limpeza – 4 vagas

Vendedor interno – 16 vagas