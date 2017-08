Prefeitura e Estado realizam mutirão de serviços em Aparecida a partir desta quinta-feira, 17

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio “Prefeitura em Ação” será parceira do Governo de Goiás na 56ª edição do Programa Governo Junto de Você. O mutirão de serviços públicos será realizado no pátio do Aparecida Shopping, região Central do município entre os dias 17 e 20 de agosto, das 8h às 17h de quinta a sábado e das 8h às 12h no domingo. Ao todo, juntando os atendimentos do Estado e da administração municipal, serão ofertados mais de 200 serviços diferentes para a população.

“Nos reunimos na última semana para tratar da execução do programa e assim ampliar a parceria entre as gestões. Uma ação da prefeitura, além dos serviços e atendimentos, será a regularização da área do Shopping para que seja utilizada pelo Estado. Por se tratar de um espaço privado e comercial é preciso ter um contrato junto à Procuradoria do Município e o empreendimento Aparecida Shopping”, destacou o vice-prefeito e secretário de Governo, Veter Martins.

Dentre os serviços estão atendimentos nas áreas de habitação; energia; de trânsito como DPVAT; distribuição de medicamentos; educação ambiental; orientações sobre combate ao uso de drogas; doação de kits de recem-nascidos; recadastramento do Bolsa Família; Procon; orientações sobre atendimentos CRAS, CREAS e BPC; SAC; carteira do idoso; saúde – oftalmologia, odontologia, testes de HIV, Hepatite e Sífilis; abertura e encerramento de empresas; cartão para deficientes físicos; e muito mais.