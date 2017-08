Prefeitura de Goiânia e MPT lançam campanha contra esmolas

A Prefeitura de Goiânia e o Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO), realizam a campanha ‘Promova cidadania, não dê esmola’, com o objetivo de alertar e conscientizar a população de que a prática contribui para que adultos e crianças permaneçam na situação de mendicância e gera efeitos como evasão escolar, prostituição, exploração e violência contra crianças e adolescentes.

Além da utilização de alguns veículos de comunicação e panfletagem, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) ampliou a atuação das equipes de abordagem social nas ruas da cidade.

A diretora do Departamento de Proteção Social da Semas, Helizângela Alves do Nascimento, ressalta que a campanha será permanente. ‘Além dos adultos pedindo dinheiro nas ruas, outra preocupação nossa é com as crianças. ‘Quando damos esmolas ou compramos produtos de menores nos sinaleiros, acabamos incentivando a permanência deles nas ruas e no trabalho infantil ‘, explica. ‘Na rua, os menores ficam expostos à situação de risco e sofrem constantemente violência física, sexual e moral’, alerta.

De acordo com o gerente do Centro Pop de Goiânia, Wellington Carlos Pereira, monitoramento feito pela Semas revelou que uma única família chega a colocar até 10 crianças para trabalhar vendendo doces ou pedindo esmolas nas ruas. ‘Já fizemos um trabalho de conscientização junto à essa família, mas a situação permanece, justamente porque as pessoas, apesar da boa intenção contribuem para isso’, explica.

A campanha ‘Promova Cidadania, não dê esmolas’ orienta a população que deseja ajudar pessoas em situação de rua a ligar para o Serviço Especializado em Abordagem social (Seas), pelo telefone 3524-7389, assim que se deparar com alguma situação de mendicância. O Seas faz o encaminhamento dos pedintes que desejam receber ajuda aos programas socioassistenciais e serviços de acolhimento institucionais disponíveis no município, como Centro Pop, Casa de Acolhida Cidadã e Complexo 24 horas.