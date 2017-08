Guarda Civil pode virar Polícia Municipal – O que os canedenses acham ? dê sua opinião

Atendendo ao pedido dos agentes e seguindo e exemplo de várias cidades brasileiras, o vereador Fred Pereira dos Santos, vai requerer nos próximos dias junto à Câmara Municipal, a mudança da nomenclatura da Guarda Civil Municipal (GCM) para Polícia Municipal.

Conforme o parlamentar, a intenção é deixar mais claro para a população a real função da Guarda Municipal. “A Guarda já faz o mesmo papel da polícia. O novo nome só vai confirmar o que já é feito na prática”, destaca Fred.

As Guardas Civis Municipais têm poderes semelhantes aos da Polícia Militar desde 2014 por meio de uma lei que permite, inclusive, o armamento dos agentes. Dentre as atribuições, estão o patrulhamento preventivo e proteção do cidadão, até mesmo com o uso da força, caso necessário.