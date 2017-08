Com gol de pênalti no fim, Chapecoense perde Copa Suruga para Urawa Red Diamonds

A Chapecoense perdeu nesta terça-feira (15) a decisão da Copa Suruga. Em uma partida de baixo nível técnico, a equipe levou um gol de pênalti nos minutos finais e acabou sendo superada pelo japonês Urawa Red Diamonds por 1 a 0, em Saitama, em um dos estádios que foram palco da Copa do Mundo de 2002.

O confronto entre Urawa Red Diamonds e Chapecoense teve pouca emoção. O time japonês apresentou mais organização tática e controlou o primeiro tempo, um cenário diferente da etapa final, quando a equipe catarinense até teve chances de gol, mas acabou sendo superada no fim em um pênalti que provocou protestos dos jogadores da equipe brasileira, quando a partida parecia fadada a ser definida nos pênaltis.

A Chapecoense se garantiu na disputa da Copa Suruga após ser declarada campeã da Copa Sul-Americana de 2016 pela Conmebol depois da tragédia aérea que provocou a morte de 71 pessoas quando a equipe seguia para a disputa da final com o Atlético Nacional, na Colômbia. Já o Urawa Red Diamonds conquistou no ano passado o título da Copa da Liga Japonesa, o que lhe garantiu no confronto desta terça.

Antes da Chapecoense, outros dois clubes brasileiros haviam participado da Copa Suruga: o Internacional, que levou a taça da competição amistosa em 2009, e o São Paulo, derrotado em 2013. Além disso, esta foi a sexta vez em dez edições que a taça ficou com um time do Japão.

Agora, após a passagem pela Europa e pelo Japão, a Chapecoense retorna ao País e vai voltar a jogar no próximo domingo. No Allianz Parque, o time enfrentará o Palmeiras em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o foco deverá ser a luta contra o rebaixamento, ainda mais que a equipe está na zona de descenso, na 17ª posição, mesmo que com um jogo a menos do que os principais adversários.