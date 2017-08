Secretaria Municipal de Saúde faz ação de combate ao Aedes aegypti em Aparecida de Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza a partir desta segunda-feira (14) ação integrada de combate ao Aedes aegypti no setor Colina Azul. A iniciativa se estenderá até sexta-feira (18). Durante a semana, as equipes de Coordenação de Vigilância Ambiental e Secretaria de Desenvolvimento Urbano vão realizar visitas domiciliares, manejo ambiental, coleta de pneus, serviços de bloqueios, visitas em pontos estratégicos e trabalhos educativos no Colina Azul, que possui maior índice de infestação do mosquito.

O ponto de encontro dos agentes nestes será sempre a partir das 8 horas, em frente ao Cais Colina Azul, que fica na Rua das Gaivotas. Ao todo, 220 pessoas estão envolvidas no trabalho de combate ao Aedes. As ações contra o mosquito são contínuas em Aparecida. Durante todo o ano, mesmo antes do período chuvoso, a Coordenação de Vigilância Ambiental organiza mutirões de combate. As inspeções dos agentes de endemias contemplaram mais de 150 bairros este ano. O balanço também registra que em 2017, a SMS realizou várias coletas de pneus descartados de forma indevida na cidade, totalizando mais de 240 mil pneus recolhidos.

As visitas domiciliares, além de fiscalizar os imóveis, têm por objetivo conscientizar e orientar a comunidade sobre a importância da prevenção e das ações que possam evitar a proliferação do mosquito Aedes. “Cerca de 90% dos focos estão dentro das casas das pessoas, por isso é muito importante que cada um tire um tempo do seu dia, e verifique em suas casas se não há algum objeto que possa se transformar em criadouro do mosquito”, destaca o coordenador de Vigilância em Saúde, Iron Pereira.