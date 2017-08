Bandidos entram em salas de aula e refeitório de Cmei em Goiânia

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) do Setor Finsocial, em Goiânia, foi alvo de bandidos durante a madrugada desta segunda-feira (14).

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), os suspeitos entraram em salas de aula e no refeitório, mas ainda não foi divulgado o que foi levado do local. A GCM ainda informou que vai intensificar o patrulhamento na região.

O Cmei fica próximo ao 21º Distrito Policial. A Secretaria Municipal de Educação ainda não informou como deve ficar o atendimento às crianças.