23º Goiânia Noise Festival terá Raimundos, Camisa de Vênus e bandas internacionais

Goiânia Noise Festival chega à sua 23ª edição trazendo dezenas de músicos nacionais e internacionais para o Jaó Music Hall nesta sexta (18). Subirão ao palco Raimundos, Pato Fu, Odair José, Camisa de Vênus, Relespública com Edgard Scandurra, entre outros artistas.

Em 2017, o Goiânia Noise Festival será no Clube Jaó, ao contrário do ano anterior em que o evento foi realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Os ingressos custarão R$25,00 por noite (1º lote) ou R$60,00 para passaportes completos. Eles poderão ser adquiridos no site Meu Bilhete ou nos ponto de venda dos ingressos são: Tribo Restaurante; República da Saúde; Hocus Pocus; Seven Urban Shop; Loja do Ervilha; Woodstock Bar; Harmonia Musical.