23° Unidade Básica de Saúde será inaugurada em Aparecida nesta terça, 15

O prefeito Gustavo Mendanha e o Secretário de Saúde Edgar Tollini entregam nos próximos dias mais duas Unidades Básicas de Saúde. A primeira será a UBS Rosa dos Ventos, nesta terça-feira (15), às 17 horas. A UBS do Rosa dos Ventos é a 23° construída em Aparecida. A unidade é porte II, ou seja, atende com duas equipes de Estratégia de Saúde da Família.

O espaço conta com consultórios médicos, odontologia, sala de inalação, local para procedimentos e observação, além de farmácia, sala de curativo, coleta, acolhimento multiprofissional, banheiros adaptados, vacina, dependências administrativas e outros. A unidade possui ainda 483,80 metros quadrados de área construída e foi orçada em aproximadamente R$ 880 mil do Ministério da Saúde e contrapartida do município.

No dia 22 de agosto, próxima terça-feira, será a vez da UBS do setor Chácara São Pedro. As duas unidades são de substituição, ou seja, já existiam, entretanto, funcionavam em casas alugadas. Agora, as unidades atenderão em sede própria, com estrutura adequada e padronizada pelo Ministério da Saúde.

A UBS Chácara São Pedro também é porte II, portanto, tem a mesma capacidade e estrutura da UBS Rosa dos Ventos. A UBS possui ainda 483 metros quadrados de área construída e foi orçada em cerca de R$ 858 mil. A inauguração da unidade está marcada para as 17 horas.

Com as duas inaugurações, Aparecida completa 24 novas Unidades Básicas de Saúde novas, construídas e entregues na gestão do ex-prefeito Maguito Vilela e na gestão do atual prefeito Gustavo Mendanha. Ainda este ano, Gustavo entregará mais cinco UBSs nos setores Garavelo Park, Bairro Ilda, Bairro Cardoso, Santo André e Cruzeiro Sul.