Tropa da Guarda Municipal de Senador Canedo passa por cursos de qualificação

Os 161 membros da Guarda Municipal de Senador Canedo vão passar por cursos de qualificação. A primeira ação é o Anjos da Guarda, um curso em que formará um multiplicador para levar informações para estudantes sobre prevenção contra drogas e criminalidade. Outra importante ação é a formação no Procedimento Operacional de Padrão de Abordagem, que vai ser realizada a partir do dia 21 de agosto. O curso alinhará o trabalho da guarda, dando mais segurança e bem-estar à comunidade. E ainda neste mês, vai ser realizado o treinamento de Dispositivo Eletrônico – teaser, que é a arma não letal. As capacitações vão ser realizadas na Gerência de Ensino da Guarda Municipal de Goiânia. E faz parte do compromisso da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, no reforço da tropa.

