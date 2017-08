Tiroteio em festa de aniversário deixa dois homens mortos em Senador Canedo

Durante uma troca de tiros, dois homens morreram e um jovem ficou ferido durante uma festa na noite de domingo (13) em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. A suspeita da Polícia Militar é que o crime aconteceu por algum desentendimento que aconteceu antes do evento.

Segundo a Polícia Militar, no momento do tiroteio, cerca de 100 pessoas estavam em uma chácara alugada próximo à GO-020. Testemunhas informaram à corporação que um jovem de 18 anos entrou no evento e atirou em um homem, de 36 anos. Amigos dele, então, reagiram e mataram o jovem.