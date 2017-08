Polícia registra cinco homicídios e duas tentativas de homicídio em Anápolis no último fim de semana

A população de Anápolis sofreu uma onda de violência neste fim de semana. Da noite de sexta (11) até a noite de domingo (13), cinco homicídios e duas tentativas de homicídios foram registrados, a maioria sem relação entre si.

Na noite de sexta, um homem identificado como Leandro, de apelido Léo, foi morto a tiros enquanto lanchava em um pit dog da Avenida Alberto Torres, no Setor Vila Jaiara. O autor do crime fugiu em um Fox cinza e até o momento a Polícia Civil não tem maiores informações sobre o caso.

Na manhã de sábado, por volta das 6h, Robeilton Alves da Silva foi encontrado morto em frente ao Snooker Bar, na Avenida Universitária. Ele apresentava diversas marcas de tiros pelo corpo.

No mesmo dia, durante a tarde, um homem identificado como Fernando morreu em uma troca de tiros dentro da conveniência de um posto de combustíveis na Avenida JK. Informações preliminares são de que a vítima seria segurança no posto.

Pelo que foi apurado pela Polícia Civil até o momento, o tiroteio no estabelecimento teve início quando tentaram assassinar um homem identificado como Thiago. Seria ele o autor do homicídio de Robeilton, ocorrido horas antes, na Avenida Universitária. A principal suspeita é que as motivações estejam relacionadas com o tráfico de drogas.

Ainda no sábado, por volta das 17h, um homem foi morto a facadas na Avenida Vivian Braga, no Bairro Residencial Ander. A vítima e o responsável pelo crime estavam bebendo num bar quando houve um desentendimento, que resultou no crime. O autor se apresentou à polícia e disse estar arrependido do que aconteceu.

A noite de domingo foi o período onde a maior parte dos casos foi registrada. Às 21h30, uma mulher, identificada como Eliene, esfaqueou o próprio filho. No momento do crime, ela estaria alcoolizada. A vítima foi socorrida e está em estado grave.

Pouco depois, aproximadamente às 22h, um jovem foi alvejado por dois disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital. Ainda não há pistas sobre a autoria dos tiros.

Posteriormente, às 22h30, um homem identificado como Helder Rodrigues de Souza foi morto por disparos de arma de fogo. A autoria do crime ainda não foi identificada.