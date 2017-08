Pai tranca mulher e filhos dentro de casa e ateia fogo na garagem, em Guapó

Uma mulher e dois adolescentes foram resgatadas de um incêndio no Residencial Vitória, em Guapó, durante a madrugada deste domingo (13). Uma equipe da Polícia Militar (PM) atuou no caso.

De acordo com os militares, por volta das 5h um homem chegou em casa e teve uma discussão com a companheira. Ele teria tentado trancar a mulher e a filha em um quarto, mas foi impedido pelo outro filho adolescente.

O homem então trancou a família dentro do imóvel e colocou fogo em um carro que estava na garagem, em pouco tempo, as chamas atingiram a casa e parte do teto desabou. Desesperados, os vizinhos acionaram a polícia, que ao chegar ao local conseguiram arrombar o portão e resgatar as três pessoas que estavam dentro da casa.

Os militares controlaram o fogo até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

Os agentes revistaram todos os cômodos da residência e não encontraram o suspeito. Segundo a polícia, estão sendo feitas rondas pela cidade, na tentativa de encontra-lo.