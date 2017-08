Foragido é preso com documento falso, drogas e arma de fogo, em Goiânia

Um homem foragido da Justiça pelo crime de homicídio foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (13). Lucas Barbosa Macedo, de 21 anos, mantinha em sua casa drogas e uma arma de fogo.

De acordo com a PM, Lucas foi abordado por policiais do Batalhão de Choque no Setor Jardim Vila Boa. Ele estava em um Toyota Corolla com Ana Cláudia Lima e empreenderam fuga quando avistaram a viatura, mas acabaram sendo alcançados e abordados.

Aos policiais, Lucas se apresentou como tendo o sobrenome Souza de Jesus. Ele confessou que mantinha drogas em sua casa, no Setor Moinho dos Ventos.

No local indicado pelo suspeito, foram encontrados um tablete de maconha e uma pistola glock 9 mm com carregador normal e um carregador alongado para disparos em rajada. Posteriormente, Lucas contou aos policiais o seu nome verdadeiro e, com base nisso, apurou-se que tratava-se de um foragido da Justiça.

Os dois abordados foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde Lucas foi autuado por posse ilegal de arma de uso restrito, tráfico de drogas e uso de documento falso.