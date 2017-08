FAB apura queda de avião com ex-senador boliviano em Luziânia

O Centro de Comunicação Social da Aeronáutica afirmou que investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 6) deslocaram-se neste domingo (13) para Luziânia (GO) para realizar a primeira fase da investigação do acidente de avião com o ex-senador boliviano Roger Pinto Molina, de 58 anos.

A aeronave prefixo PU-MON tinha parado no aeroclube de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, para um rápido abastecimento, no início da noite de sábado (12). Assim que a operação terminou a aeronave decolou, mas caiu próximo da pista. Molina, único ocupante, saiu gravemente ferido.

“O início dos trabalhos, chamado de ação inicial, consiste em registros fotográficos, coleta de documentos e entrevistas”, afirma a Aeronáutica, em nota.

O objetivo da investigação realizada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e pelos seus Serviços Regionais é prevenir novas ocorrências com características semelhantes, segundo a aeronáutica.

Molina está internado em estado grave no Hospital de Base de Brasília. Segundo a unidade, ele deu entrada com traumatismo craniano, trauma de face e de abdômen e sofreu parada cardiorrespiratória. “Foi feita drenagem bilateral no tórax, traqueostomia de urgência e o paciente está em ventilação mecânica”, afirmou, em nota, acrescentando que não há indicação de cirurgia até o momento.