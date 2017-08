Suspeito de homicídio ocorrido em 2016 é preso pelo GIH de Anápolis

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, cumpriu, no dia 10 de agosto, mandado de prisão preventiva em desfavor de Dineiro Soares de Souza, de 37 anos, pelo crime de homicídio cometido contra Alexandre Pereira, no dia 6 de junho de 2016, no Bairro Vivian Parque, naquele município.

Dineiro foi preso em uma residência no Trevo do Zé Rosário, zona rural de Leopoldo de Bulhões. O motivo do crime, segundo alegou o próprio suspeito foi uma suposta perseguição por parte da vítima, que o provocava há muito tempo. Durante uma briga posterior, Dineiro efetuou disparos de arma de fogo contra Alexandre.

O Inquérito Policial referente a este crime já havia sido concluído e enviado ao Fórum no ano passado, sendo que o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva de Dineiro na data de 3 de julho de 2017. Desde essa data, o réu não era encontrado. Agora, ficará a disposição da Justiça no Centro de Inserção Social de Anápolis.