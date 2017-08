Prefeitura de Goiânia começa a monitorar ambulâncias do Samu em tempo real

A Prefeitura de Goiânia começou a monitorar a partir desta quinta-feira (10), em tempo real, as ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que circulam na capital. A análise será feita via satélite. A partir de agora, a direção do órgão poderá acompanhar o trajeto e o tempo que os veículos ficam nas ocorrências.