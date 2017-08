Passe Livre atenderá mais 15 mil estudantes na Região Metropolitana de Goiânia

Termina nesta sexta-feira, dia 11, o prazo de cadastro para novos beneficiários do Passe Livre Estudantil. Segundo a Secretaria de Governo (Segov), responsável pelo programa, não haverá prorrogação e o novo cadastramento será lançado em janeiro de 2018.

Até as 16 horas desta quarta-feira, dia 10, mais de 15 mil estudantes da Região Metropolitana de Goiânia haviam se inscrito.

Os interessados devem acessar o site da Segov, fazer o cadastro, anexar os documentos necessários e selecionar em qual unidade Vapt Vupt desejam buscar a carteirinha.

Troca de cartões

Já para os estudantes cadastrados no Passe Livre Estudantil, a troca de cartões será automática, no período de 7 a 31 de agosto. “O estudante receberá um e-mail, informando em qual Vapt Vupt ele deverá retirar seu novo cartão, que já virá carregado para o mês de agosto. Caso o estudante não veja o e-mail, ele poderá consultar nos sites da Segov (www.segov.go.gov.br / www.juventude.go.gov.br) em qual Vapt Vupt ele poderá retirar o cartão, de acordo com a instituição de ensino em que ele estuda. A partir de 1º de setembro, o sistema de gratuidade irá operar apenas com os novos cartões”, esclarece o secretário.

De acordo com Tayrone, os prazos para recarga do novo Passe Livre Estudantil permanecem os mesmos. “Até o décimo dia útil de cada mês o estudante poderá recarregar os créditos em sua carteirinha disponibilizados pelo governo”, informa.

O Governo de Goiás assumiu a integralidade do Passe Livre Estudantil para evitar que as empresas de transporte coletivo aumentassem o valor da tarifa do serviço na Grande Goiânia, mantendo o preço da passagem em R$ 3,70.

Cerca de 65 mil estudantes são beneficiados, atualmente, com a gratuidade do sistema na capital e Região Metropolitana.Sendo assim, com os novos inscritos, o programa chega à marca de 80 mil beneficiários.

Cadastro para Anápolis e Rio Verde

Foi divulgado o cronograma para o cadastramento ao Passe Livre Estudantil nos municípios de Anápolis – 14 de agosto a 29 de setembro – e Rio Verde – 17 de agosto até 6 de outubro.

Na ocasião do lançamento, o secretário de Governo, Tayrone Di Martino, estará presente nas respectivas cidades, em Anápolis dia 14 e em Rio Verde dia 17, onde dará informações e prestigiará a abertura do cadastramento ao programa, às 9 horas, em local ainda a ser definido.