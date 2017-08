Governo estuda acabar com auxílio-reclusão para presos

O governo de Michel Temer estaria querendo acabar com o auxílio-reclusão, que é concedido às famílias de presidiários que contribuem para o INSS. De acordo com uma coluna do Estadão, a medida gerará uma economia de R$ 600 milhões em 2018, segundo cálculos do Ministério da Fazenda, qual a Coluna teve acesso.

A reportagem diz ainda que a proposta está em fase de estudo, mas que é defendida por ministros por questões econômicas.

A proposta deve ser encaminhada pelo governo por meio de uma PEC, diz o Estadão.