GIH de Valparaíso prende autor de homicídio passional que chocou município

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Valparaíso cumpriu mandado de prisão preventiva desfavor de Thiago Guimarães Prieto Ávila na quinta-feira (10). Desse modo, a Polícia Civil encerra um caso que chocou a população local, sobretudo pela frieza, crueldade e premeditação.

O crime ocorreu a 29 de setembro do ano passado. Thiago, inconformado com o término de seu relacionamento amoroso, descobriu que sua ex-companheira estava em Valparaíso acompanhada de um outro rapaz, na casa de uma amiga deles. Em plena luz do dia e munido de uma faca, o autor saiu de Brasília, onde morava e chegou ao local perguntando pelo rapaz.

A vítima estava deitada em uma rede, junto à ex-companheira de Thiago. Nesse momento, o autor se aproximou e efetuou diversos golpes de faca contra o rapaz, que morreu no local. Thiago tem passagem por tráfico de drogas no Distrito Federal.