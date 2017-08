Com o Rio em crise, governo lança edital para contratar jatinho

Mesmo enfrentando sérias dificuldades financeiras e sem pagar os servidores estaduais há quase três meses, o governo do estado do Rio de Janeiro lançou um edital para contratar serviços de jatinho (taxi aéreo) estimada em R$ 2,5 milhões para transportar o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) em suas viagens pelo país. As informações foram publicadas pelo jornal “O Globo“.

O edital prevê um contrato com vigência de um ano e especifica que o avião deve ter capacidade para pelo menos seis pessoas e autonomia de voo de três horas e meia.

O conforto para os passageiros também está na lista de exigências. Os aviões devem ter banheiro, poltronas giratórias “para possíveis reuniões” e altura mínima da cabine de passageiros de 1,65 metro, “a fim de proporcionar requisitos mínimos de conforto”.

Levantamento feito pelo jornal mostra que seria possível pagar cerca de 1.094 passagens de ida e volta por ano a Brasília com o serviço pretendido no edital — o equivalente a 91 viagens por mês ao longo de um ano.

Em nota, o governo do estado declarou que “é imprescindível garantir que os integrantes do Poder Executivo tenham flexibilidade de horários de voos e disponibilidade de aeronaves para deslocamentos de trabalho e emergências”.

O governo informou ainda que se não houver necessidade de usar todos os voos previstos no contrato, o estado vai pagar menos pelo serviço, e que a contratação é necessária porque terminou o contrato anterior, no valor R$ 3,4 milhões.