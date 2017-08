Babás são presas em Massachusetts por colocarem bebê dentro de geladeira e gravar vídeo

Duas babás adolescentes foram presas depois que um vídeo de Snapchat surgiu mostrando ambas colocando um bebê na geladeira e rindo enquanto a criança de 8 meses chorava dentro do eletrodoméstico.

As adolescentes não identificadas foram presas e acusadas de ameaça infantil, confirmou a polícia americana nesta quarta-feira (9). O incidente ocorreu na cidade de Denver, em Massachusetts.

Na gravação, que foi postada no Snapchat de uma das babás, é possível ver quando a criança é colocada na geladeira, a porta é fechada e as duas adolescentes ficam rindo enquanto o bebê chora.

A mãe do bebê disse que estava longe da casa por cerca de meia hora quando o vídeo foi postado. Ela ainda contou que uma das babás é membro da família, enquanto a outra é uma amiga da família.

As autoridades locais estão investigando o incidente. O bebê não foi ferido no incidente e está seguro em casa com seus pais.