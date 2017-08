Abertas as inscrições para 10 mil vagas no Programa Bolsa Universitária, em Goiás

Começam nesta sexta-feira (11) as inscrições do processo seletivo para preenchimento de dez mil vagas no Programa Bolsa Universitária. De acordo com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a seleção será feita com base em critérios socioeconômicos e órgão considera desempenho acadêmico como requisito para definir o valor do benefício no decorrer do semestre letivo.

Para se inscrever o estudante deve preencher um formulário no site da OVG, salvar e imprimir o comprovante de inscrição. A partir do dia 5 de setembro o órgão divulgará no portal o dia da entrevista dos candidatos pré-selecionados.

Ao todo, serão distribuídas 9 mil bolsas parciais e 1 mil integrais para estudantes que vão começar curso superior no ano de 2018. Os universitários com renda bruta de até seis salários mínimos se encaixam nos requisitos da bolsa parcial, já o benefício integral contempla os estudantes com renda familiar de até três salários mínimos.

A OVG alerta estudantes aos requisitos no edital e a relação de documentos que serão exigidos no dia da entrevista. O universitário pode ficar sujeito a desclassificação do programa se não se enquadrar nas exigências.

Ainda segundo a OVG, os niversitários que forem contemplados terão de cumprir horas de contrapartida de acordo com o valor da bolsa adquirida. Veja abaixo:

96h para bolsas com valor até R$ 300

128h para bolsas com valor até R$ 400

160h para bolsas com valor superior a R$ 400

Na última terça-feira (8), foram incluídos 10 mil alunos no programa. Na ocasião, o governador Marconi Perillo anunciou a abertura das inscrições para essas novas 10 mil vagas.

Só neste ano, foram inscritos mais 14 mil estudantes beneficiários, totalizando 180 mil estudantes que já foram contemplados com o programa desde a sua criação, em 1999. O programa do Governo tem 75 instituições cadastradas e beneficia estudantes de 224 municípios do estado.