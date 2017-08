Governo destina R$ 12,5 milhões do Goiás na Frente para Aparecida de Goiânia

O governador Marconi Perillo foi recebido pela população de Aparecida de Goiânia na noite desta quarta-feira, dia 9, para a assinatura do convênio do Programa Goiás na Frente com a prefeitura para a transferência de R$ 12,5 milhões, que serão aplicados pavimentação urbana na construção de novo prédio para a Câmara de Vereadores. Mais de 1,5 mil pessoas lotaram o auditório da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag) para participar da assinatura do convênio com o prefeito Gustavo Mendanha.

“O governador Marconi Perillo tem um carinho especial por Aparecida e tem promovido nosso desenvolvimento”, afirmou Gustavo. “Ele está trazendo obras e investimentos importantes para o desenvolvimento de Aparecida de Goiânia”, disse. Gustavo Mendanha agradeceu as parcerias administrativas que o governo do Estado firmou com Aparecida, durante a gestão dele e dos prefeitos que o sucederam, citando em especial o ex-prefeito Maguito Vilela (2009-2015).

“Obrigado por tudo aquilo que o senhor tem feito por Aparecida e pelo povo de Goiás”, declarou o prefeito, em discurso. Marconi formalizou parceria com a prefeitura de Aparecida, que receberá R$ 10 milhões para asfaltar ruas de terra e recapear vias que necessitam de manutenção. Um aditivo liberado pelo governador, no valor de R$ 2 milhões e 500 mil, vai garantir a construção da nova sede da Câmara Municipal.

Marconi também assinou ordem de serviço para obra de pavimentação asfáltica da via que liga o Setor Real Grandeza à GO-020, no valor de R$ 12 milhões; e para construção de 272 apartamentos no Residencial Miramar, em parceria com o governo federal, no valor de R$ 23 milhões e 120 mil. O governador citou os ex-prefeitos com quem celebrou parcerias para levar benefícios e promover qualidade de vida para os cidadãos de Aparecida.

“Fui parceiro do Ademir. Desenvolvemos vários distritos industriais. Fui parceiro do Macedo. Continuamos esses projetos. Parceiro do Maguito durante seis anos e agora do Gustavo Mendanha”, disse o governador, que ressaltou a maneira sempre republicana com que o prefeito Mendanha se relaciona com o governo estadual. “Todas as vezes que encontrei com o Gustavo, juntamente com o vice-governador José Eliton, sempre tivemos a maior facilidade de conversar com ele sobre todas as parcerias, todos os projetos para o bem de Aparecida”, relatou Marconi, sob aplausos.

Coordenador geral do Programa Goiás na Frente, o vice governador José Eliton ressaltou que o relacionamento com os prefeitos de partidos de oposição são motivados pela promoção do bem comum das pessoas. “O governador Marconi e eu tratamos as questões do Estado com republicanismo próprio das ações de um Estado, buscando atender às demandas do Estado de Goiás. Reunimos esforços para construir ações comuns, cujo objetivo final é o cidadão”, frisou.

“Nós estamos concluindo a Alameda da Paz, obra que eu comecei com o Maguito, na parceria com a Agetop, e agora a Agetop com o Jayme e com o prefeito Gustavo, concluindo a Alameda, uma alameda muito bonita. E vamos começar outra. O prefeito vai terminar agora o convênio, o projeto”, disse. “Ele escolheu a obra e nós concordamos com ela, que é a rodovia que liga o Credeq até o cemitério e à GO-020, já inteiramente duplicada e iluminada, com acesso à região Sudeste. Serão R$ 10 milhões destinados à construção dessa obra, e R$ 2,5 milhões de aditivo para atender ao Vilmar e à toda Câmara de vereadores aqui reunida”, disse o governador.

“Obrigado, Gustavo, pelas palavras de reconhecimento, de amizade. Nós não vamos mudar a relação com Aparecida de Goiânia, independentemente de partido. Até porque a vida – e na política não é diferente – a gente às vezes pode, hoje, estar em um campo diferente, falando da política, e amanhã a gente pode estar no mesmo campo”, disse o governador. “Hoje apoio o governo do presidente Temer por achar que ele é bom. Principalmente, pela retomada do desenvolvimento econômico e dos empregos. Em Aparecida sou parceiro do PMDB, sou parceiro do prefeito Gustavo. Quem é que pode dizer ou adivinhar que, lá na frente, não possamos estar numa mesma trincheira, considerando um interesse maior do Estado de Goiás, do Governo de Goiás?”, disse Marconi, sob aplausos.