Edital do concurso do TST é divulgado

O edital do concurso para o Tribunal Superior do Trabalho (TST), com 52 vagas para técnico e analista judiciário, foi divulgado nesta quinta-feira (10). As inscrições podem ser feitas a partir das 10h do dia 17 de agosto e seguem até às 14h de 22 de setembro pelo site www.concursosfcc.com.br.

O salário para os candidatos a 11 vagas de analista, com nível superior, é de R$ 10.461,90. Já as 41 vagas para técnico, com ensino médio, o salário inicial é de R$ 6.376,41. Lembrando que todos também recebem o auxílio alimentação de R$ 884.

Para a inscrição, é necessário pagar R$ 80 para técnicos e de R$ 120 para analistas. As provas serão feitas no dia 19 de novembro, em Brasília.

Todos os candidatos precisam fazer prova objetiva com 70 questões de conhecimentos básicos (30) e específicos (40), além de discursiva, redação e estudo de caso de acordo com a área. Testes práticos específicos também serão aplicados.

Os aprovados devem ser chamados em 2018. O concurso tem validade de dois anos.