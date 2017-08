Assembleia Legislativa de Goiás tem 442 estagiários para 41 deputados

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) emprega 442 estagiários na Casa distribuídos entre os 41 deputados. Segundo dados do Portal da Transparência, a despesa com a categoria em junho de 2015 foi de R$ 395.625, já no mesmo mês deste ano, o valor subiu para R$ 439.401.

O presidente da Casa, o deputado José Vitti (PSDB), está em viagem oficial ao exterior, mas afirmou, por meio de nota divulgada no site da Alego, que o custo dos estagiários representa menos de 1% do orçamento do órgão. Ainda segundo o texto, as oportunidades fazem parte de um “projeto social do Legislativo” e proporcionam aos contratados “capacitação com treinamentos e cursos”, além de participação nos trabalhos desenvolvidos.