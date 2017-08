Academia de Polícia Militar agora é escola de pós-graduação

Um Evento no Comando da Academia de Polícia Militar selou a certificação da academia como escola de pós-graduação, sendo a primeira academia do Brasil a receber esse título. Esse já é o preparativo para recepção dos novos alunos do curso de formação de Oficiais e Praças, que devem iniciar no mês de setembro conforme explica o Comandante-geral coronel Divino Alves.” São 2420 novos soldados que entrarão, e serão distribuídos e diversas cidades do Estado, e essa formação será coordenada pela Academia, vai alcançar o policial que está lá na ponta, e outros oitenta que começaram o Curso de Formação de Oficiais”, destacou.

Para o comandante esse fato é histórico, já que vários anos, essa certificação é esperada.”Desde o ano dois mil estamos aguardando , e hoje tornamos a primeira Academia de Polícia Militar do Brasil a receber essa certificação de Escola de Pós-Graduação”, lembrou coronel Alves.

A partir de agora o Curso de Formação de Praças sairá com o título de especialista em Polícia e Segurança Pública, já o de Formação de Oficiais, com MBA em Gestão de Polícia Ostensiva, isso é um grande avanço, e acima de tudo valorização do Policial Militar é o que ressaltou o comandante da APM, coronel Massatoshi Sérgio Katayama.

O reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, professor Wolmir Therezio Amado, destacou que ver uma unidade militar receber tal certificação. “Tornamos uma instituição co-irmã, de forma institucional, cientifica e tecnológica, onde estaremos sempre de portas abertas para troca de experiência”, frisou o reitor.

A Secretária de Educação, Cultura e Esportes, professora Raquel Teixeira, fez questão de parabenizar a Polícia Militar pelo avanço importantíssimo no que se refere á educação.

O secretário de segurança pública e administração penitenciária, Ricardo Balestreri vê todo esse processo como um avanço. “Esse é um grande salto para a PMGO, com o reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação, como uma instituição habilitada para oferece cursos de pós-graduação, isso o gabarita a trabalhar a formação em segurança pública a luz do conhecimento cientifico”, destacou Balestreri.