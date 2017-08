Abertas as inscrições para oficinas da 17ª Goiânia Mostra Curtas; veja programação

De acordo com a organização do evento, ao longo dos 16 anos do festival, foram exibidos mais de 1,8 mil filmes, para cerca de 260 mil pessoas.

As oficinas serão ministradas durante os dias de festival, em três locais diferentes: no Centro Cultural UFG, no Setor Leste Universitário, no Espaço Culturama, no Setor Bueno, além do Hotel Papilon, no Setor Oeste. Cada um dos cursos tem 25 vagas, destinadas a estudantes de audiovisual, diretores, produtores e roteiristas, além de pessoas que se interessam por cinema.