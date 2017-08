Vídeo registra momento em que agente da SMT é agredido, em Goiânia

Ainda segundo Andrea, a vítima teve um ferimento na mão e foi levado até o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (CROF), onde foi atendido e liberado. Em seguida, o grupo foi até o 1º Distrito Policial de Goiânia para registrar o ocorrido.

“Temos os dados do dono do veículo multado que seria do autor, mas não podemos afirmar ainda se o carro é mesmo do agressor ou se o agressor só usava ele no momento. Ele será intimado a depor e vamos encontrar o responsável, que deve responder por lesão corporal”, explicou.