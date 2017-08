Suspeito de liderar à distância tráfico de drogas em Goiás, Iterley Martins é julgado por homicídio

Acusado de liderar tráfico de drogas em Goiás à distância, Iterley Martins de Sousa, de 34 anos, passa por júri popular nesta quarta-feira, em Goiânia. Já condenado pela Justiça a 52 anos e seis meses de prisão por homicídios e tráfico de drogas, ele é acusado de ser mandante de um assassinato, em janeiro de 2008, na capital goiana. Segundo o processo, o crime teria relação com disputa por tráfico de drogas. A defesa alega inocência.

A audiência começou às 9h35, na 2ª Vara Criminal de Goiânia. A sessão é dirigida pelo juiz Lourival Machado Costa. Duas testemunhas serão ouvidas. Um forte esquema de segurança foi montado para a realização do procedimento. Vários policiais militares fazem o monitoramento tanto na portaria do fórum quanto na sala de audiência.

O assassinato foi cometido no Setor Vila Boa. Conforme a acusação, dois homens, a mando de Iterley, assassinaram Paulo Marcos Rodrigues da Silva, na porta da casa dele, com três tiros. Ele é apontado pela polícia como um traficante da região.

Os dois suspeitos do crime também foram mortos no mesmo ano, também por envolvimento com tráfico de drogas.