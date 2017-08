Projeto paisagístico prevê melhorias nas principais avenidas de Aparecida

Embelezar a cidade e proporcionar espaços de lazer são os principais objetivos do novo projeto paisagístico que a Prefeitura de Aparecida irá implantar na cidade. Além disso, o projeto prevê ainda melhorias na mobilidade urbana, por isso está realizando estudos e mapeamento de pontos da cidade para realizar intervenções importantes e de grande benefício para a população.

Na tarde desta terça-feira, 8, a secretária de Projetos e Captação de Recursos, Valéria Pettersen, convidou o vice-prefeito Veter Martins e secretários municipais para visitar as principais avenidas que receberão as primeiras obras do projeto.

O roteiro teve início na região central, especificamente, na Avenida Perimetral, que liga a BR-153 à Avenida Independência, e finalizou na Avenida dos Colonizadores na Vila Brasília. Outras vias importantes também foram visitadas como as avenidas São João, São Paulo, Anápolis e Ruda.

De acordo com Veter, o projeto paisagístico tem dois aspectos importantes. “Além de embelezar a cidade, buscamos também em paralelo melhorar mobilidade urbana e alguns trechos que já identificamos problemas serão modificados para resolver definitivamete as falhas garantindo maior fluidez no trânsito”, explicou o vice-prefeito e secretário de Governo que também informou que o projeto prevê a implantação de ciclovias.

Outra alteração importante prevista no projeto é o paisagismo nas vias de acesso a cidade e nas avenidas que fazem fronteira entre Goiânia e Aparecida. “Vamos revitalizar alguns pontos e dar a cara da nossa gestão. Quem chegar à nossa cidade vai saber que está entrando em Aparecida, uma cidade bem cuidada”, finalizou Veter Martins.

Segundo Valéria Pettersen, o trabalho em equipe e com a participação ativa de diferentes secretarias garante agilidade ao projeto. “Esse é o grande objetivo do prefeito Gustavo Mendanha, e trabalhando em conjunto vamos conseguir executar as melhorias em prazo bem menor”, explicou a secretária que informou ainda que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano iniciará as obras ainda este ano. A previsão é começar pelas avenidas mais movimentadas e que dão acesso as entradas do município.

Para o secretário de Finanças, André Luiz Rosa, para executar as obras a prefeitura buscar recursos em Brasília e utilizará ainda recursos próprios. ”A priori, pelo que nós vimos hoje durante as visitas, são obras que não terão um elevado custo, mas irá proporcionar muitos benefícios para população”, completou o secretário. Participaram também das visitas, os secretários Max Menezes (Desenvolvimento Urbano) e Afonso Boaventura (Casa Civil).