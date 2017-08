Programa Lixo Zero e Social 10 prevê o investimento de mais de 10 milhões em Senador Canedo

O Programa Lixo Zero e Social 10 prevê o investimento de mais de 10 milhões de reais no município Secretário municipal de Infraestrutura, Assistência Social, Extraordinárias ligados ao governo e presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente reuniram com técnicos da empresa Iner. Respeitando a lei 12.305/2010, que regula a Política Nacional de Resíduos de Sólidos, a instituição é responsável pela criação e gestão de Usinas de Reciclagem, que gera emprego e renda para o município, além do investimento social. Em contrapartida a criação dos prédios de reciclagem, o grupo Iner, constrói e doa prédios para ser usado pela administração municipal ou programas sociais. E também consolida parceria de mão-de-obra carcerária.

O Programa Lixo Zero e Social 10 apresentado aos secretários passará por estudos de viabilidade para implantação em Senador Canedo. Entre os pontos destacados está o período de concessão, área a ser utilizada e formação de mão-de-obra. Entre os investimentos do Grupo está o Centro de Triagem e Transbordo (CTT), Usinas de Compostagem, Usina de Cremação Animal e Usina de Incineração de Resíduos.

Atualmente em Senador Canedo são produzidos diariamente cerca de 60 toneladas, por dia, de resíduos sólidos. Este totalmente levado para o Aterro Sanitário. Hoje a gestão é uma das mais efetivas do Brasil, com trabalho executado pela atual administração na recuperação de valas, controle de gases e também sistema de controle das represas do local.