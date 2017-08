Prefeitura de Aparecida faz parceria com Governo do Estado para o enfrentamento as drogas no município

Em reunião na manhã desta quarta-feira, 9, o Vice Prefeito Veter Martins juntamente com a primeira dama e Secretária de Assistência Social Mayara Mendanha, firmaram parceria com o Governo Estadual para o combate as drogas no município.

A parceria foi por meio do Grupo Executivo de Enfrentamento as Drogas, gerido pelo governo do estado, que realiza projetos no combate ao uso dos entorpecentes em Goiás. O foco do trabalho é na reinserção social e prevenção, principalmente com crianças e adolescentes.

“Queremos dar encaminhamento a essa parceria que é fundamental do combate às drogas e identificar as demandas do município. Iremos providenciar a posse dos conselheiros municipais, para dar andamento nesses projetos”, pontuou o Vice-prefeito Veter Martins.

Na ocasião, foram apresentados os projetos desenvolvidos que buscam a participação de alunos das escolas públicas e da própria população. As ações nas escolas buscam conscientizar crianças e adolescentes e contam com atrações musicais, palestras e esporte.

“Selecionamos 50 cidades do estado, onde iremos trabalhar em aparecida dentro de todas as ações que desenvolvemos. Disponibilizando todos os serviços que o estado oferece para trabalhar em sintonia e agregar o trabalho já desenvolvido aqui, respeitando as particularidades do município” ressaltou Ivania Fernandes, diretora do Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas. .

Durante a reunião, os representantes buscaram desenhar um plano junto com aos gestores do município para a concretização da parceria. “Nosso trabalho é justamente pensar nas políticas públicas para que as pessoas em situação de vulnerabilidade possam ser reinseridas na sociedade. Essa parceria será importantíssima e iremos dar todo o suporte para a instalação do Conselho Municipal de Combate as drogas de Aparecida”, frisou a primeira dama e Secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha.

A reunião também contou com a presença dos gestores municipais que farão parte do grupo de enfrentamento às drogas. Os secretários de Educação, Rodrigo Caldas, de Mobilidade e Defesa Social Arnaldo Leite e Saúde, Edgar Tolini.