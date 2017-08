Novo site da Prefeitura de Aparecida garante mais agilidade e transparência

Entrou no ar, exatamente às 18h, desta terça-feira, 08, o novo Portal de informações, notícias e serviços da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. A página foi elaborada pela equipe de desenvolvimento do departamento de Tecnologia da Informação (DTI) da gestão municipal e faz parte de um dos pilares da administração que é promoção da inovação e tecnologia nos serviços públicos. “Estamos caminhando para nos tornar uma cidade inteligente e este novo portal é peça fundamental neste processo, pois conterá todos os dados públicos da prefeitura com acesso rápido e fácil pela população”, destacou o prefeito.

De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Informação, Cleomar Rocha salientou durante a solenidade realizada no Centro de Cultura e Lazer José Barroso, que as mudanças foram implementadas para facilitar tanto o abastecimento quanto a acessibilidade do site. A base tecnológica do portal passa a ser o word press e as informações serão organizadas de acordo com três perfis básicos: Empresarial e Empreendedor; Cidadão; e Servidor. O objetivo é promover agilizar ainda mais a navegação e o tempo de busca do usuário, tornando o site ainda mais didático, acessível e eficiente.

“Nosso compromisso ao assumir a pasta foi o de buscar processos inovadores para impactar e melhorar a gestão, tornando-a mais eficiente. E até mesmo um processo simples como a criação de um novo portal causa um impacto grande, pois é neste mecanismo que estarão dispostas todos os dados da administração pública. Por isso focamos em algo moderno e ágil, facilitando a vida de quem acessa o site do município e podemos garantir que temos aqui em Aparecida o que há de mais novo e moderno em forma de conteúdo que garantirá acessibilidade à informação para todos os munícipes”, enfatizou o secretário.

O gestor explicou ainda que também faz parte do novo conceito do portal da Prefeitura o agrupamento de sites de todas as secretarias, mas este processo será feito de forma gradativa até estarem 100% linkados. Nesse quesito, o site anterior contava apenas com uma lista das secretarias existentes e ao clicar nesses links, o usuário tinha acesso apenas às informações básicas sobre titulares, função, serviços oferecidos, endereços e telefones de cada pasta. Agora, o objetivo é que cada pasta tenha um site oficial conectado ao da Prefeitura.

Com as mudanças no portal da Prefeitura, o abastecimento continua compartilhado. As secretarias e autarquias seguem responsáveis pelas informações de serviços e atendimentos e a Superintendência de Jornalismo, coordenada pelo comunicador Ronaldo Coelho, cuida do conteúdo informativo, que agora comportará um número maior de imagens, inclusive vídeos. Tudo isso com o suporte tecnológico do DTI.