Justiça Militar ouve testemunhas da agressão contra estudante durante protesto em Goiânia

A Justiça Militar está ouvindo nesta quarta-feira (9) testemunhas da agressão ao estudante Mateus Ferreira durante um protesto em Goiânia. Ele foi atingido na cabeça com um cassetete pelo capitão da Polícia Militar Augusto Sampaio. Entre as testemunhas estão policiais e manifestantes que participavam do ato.

O caso aconteceu no dia 28 de abril, durante uma manifestação contra as reformas Trabalhista e Previdenciária, no Centro de Goiânia. Um vídeo mostra em detalhes o momento em que o estudante levou o golpe no rosto. Fotos também registraram a agressão. O impacto foi tão grande que o cassetete quebrou com a pancada.