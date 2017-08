Governo inclui 10 mil alunos no Bolsa Universitária e anuncia nova seleção, em Goiás

O governo de Goiás incluiu mais 10 mil alunos no Programa Bolsa Universitária durante um evento na terça-feira (8), em Goiânia. Os estudantes contemplados comemoraram o benefício, que representa a chance de fazer uma boa faculdade e conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Também foi anunciado a abertura de novas vagas para os estudantes que vão começar os cursos em 2018.

Foram distribuídas nove mil bolsas parciais e mil integrais. A estudante Anna Karolayne Mota foi selecionada após tentar duas vezes. “Eu tinha tentado e não tinha dado certo e falei que ia tentar de novo e dessa vez deu certo, estou muito feliz, porque vai me ajudar muito”, disse.

“Para mim está sendo uma realização, uma conquista muito importante, que também vai contribuir no meu orçamento e, com certeza, na minha vida profissional”, afirmou o também estudante, Natã Pereira.

Os alunos foram selecionados com base no critério socioeconômico. Para ganhar a bolsa parcial, o estudante deve ter uma renda familiar de até seis salários mínimos. Para a integral, a renda não pode ultrapassar três salários.

Com essas novas bolsas, 14 mil alunos foram beneficiados este ano. Desde 1999, quando o programa foi criado, 180 mil estudantes conseguiram se matricular em universidades particulares de 224 cidades do estado.

Durante o evento, o governador Marconi Perillo anunciou que serão abertas inscrições para a seleção de mais 10 mil bolsas universitárias. O processo deve começar a partir do dia 11 de agosto, no site da Organização das Voluntárias de Goiás, e vai ser destinado a alunos que vão começar a estudar no próximo ano.