Dupla suspeita de homicídio é presa durante operação do GIH de Anápolis

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, realizou, na madrugada de 7 de agosto, operação policial com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva de autores de crime de homicídio. A operação resultou na prisão de João Amadeu Matos de Assis, de 21 anos, e Lucas Marleido Nóbrega de Oliveira, de 22 anos de idade. Ambos são investigados por homicídio praticado em maio passado, contra Danilo de Oliveira Camargo, morto a tiros, no Bairro Calixto Abrão, em Anápolis.

De acordo com o delegado Vander Coelho, responsável pelas investigações, dias antes deste homicídio, a dupla havia praticado crime de tentativa de homicídio contra um amigo de Danilo, que inconformado com a atitude de João Amadeu e Lucas, passou a ameaçá-los, gerando assim a motivação para o crime ora investigado. Os presos foram interrogados e confessaram a prática do crime. Segundo eles, existia uma disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região e isso fez com que o embate ocorresse.