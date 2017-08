Com entrada gratuita, Goiânia recebe o maior Festival de Artes Urbanas da América Latina

A cidade de Goiânia recebe o 2º Festival de Artes Urbanas da América Latina, nos dias 11, 12 e 13 de agosto, no Centro Cultural Martim Cererê e no Cine Ouro. O evento é promovido pelo Centro de Referência da Juventude de Goiás (CRJ) e pela Igare Brazil. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Na programação, cabe destaque para a Batalha Internacional de Break Dance, em que os vencedores representarão o Brasil no título mundial de 2017, a ser realizado na França em setembro. Além disse, o Festival Internacional de Filmes movimentará a cidade no dia 11, com curta-metragem no Cine Ouro.

Entre as atrações, também haverá mostras de capoeira, exposição de grafite, a Feira de Economia Criativa e Literária, shows de rap e a gravação do DVD em comemoração aos 25 anos da banda pioneira de hip-hop em Goiás – Sociedade Black. No local do Festival de Artes Urbanas, também haverá atendimentos de assistência social com a equipe multidisciplinar do CRJ, nas áreas jurídica, psicossocial, corte de cabelos e avaliação médica de pressão e glicose.

Segundo os organizadores, o evento tem um caráter social e educativo, incentivando crianças, adolescentes e jovens a seguirem o caminho das artes e da cultura, prevenindo contra as drogas. O local estará aberto para visitações de escolas públicas e ONGs previamente agendadas. Além de promover o Estado e a cidade, é uma oportunidade para os grupos locais seguirem um intercâmbio nacional e internacional para divulgar e trocar ideias sobre o seu trabalho.

SERVIÇO:

Urban Festival – Artes nas Américas

Quando: dias 11, 12 e 13 de agosto

Onde:

Dia 11: Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro – R. 3, nº 1016, centro

Dias 12 e 13: Centro Cultural Martim Cererê – Quadra 18, Tv. Bezerra de Menezes, s/n – St. Sul,

Horário: 19h às 23h

Entrada gratuita

Mais informações:

Aluísio Black, Presidente do CRJ Goiás – (62) 98416-0395 / Whatsapp

E-mail: cidadanianegra@hotmail.com

Kariny Bianca – Comunicação CRJ Goiás – (62) 3932-3905 ou Whatsapp: (62) 99393-3777

E-mail: comunicacaocrj@hotmail.com