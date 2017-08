Vila Nova vence o Londrina fora de casa e retorna ao G-4 da Série B

No encerramento do 1º turno da Série B, o Vila Nova foi até o estádio do Café, enfrentar o Londrina e em um jogo de ataque contra defesa, o colorado mostrou a sua força fora de casa, venceu por 1 a 0, com gol de Alípio. Com a vitória, o tigre iguala a campanha de 2008, com 32 pontos, mas perde no saldo de gols, 6 contra 5.

O triunfo recoloca o Vila Nova dentro do G4, 3º colocação. Para se afastar dos times que estão atrás na tabela, o Vila tem pela frente o Boa Esporte, na próxima sexta-feira (11), às 20h30, no último jogo do colorado com os portões fechados. Já o Londrina enfrenta o Internacional, em Porto Alegre, no sábado (12).