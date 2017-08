Polícia: Estatuto Geral das Guardas Municipais do Brasil é regulamentado

A emenda 21 A, proposta e publica no diário Oficial do município de Goiânia no dia 18 de Julho de 2017, veio regulamentar a Lei Federal 13.022/14 conhecida como Estatuto Geral das Guardas Municipais do Brasil.

Conforme o vereador Romário Policarpo (PTC), as atribuições dos Guardas Civis de Goiânia, é mais ampla e bem explicada, como Policiamento Ostensivo e Preventivo, Proteção a População, diminuição do Sofrimento, Uso Progressivo da Força e Defesa Civil.