Passe Estudantil divulga período de cadastro em Anápolis e Rio Verde

A Secretaria de Governo (Segov) informa o prazo para o cadastramento ao programa Passe Livre Estudantil em Anápolis e Rio Verde. Em Anápolis, o cadastramento será realizado do dia 14 próximo até dia 29 de setembro. Em Rio Verde, o cadastramento começa no dia 17 próximo e vai até o dia 6 de outubro. A informação é do superintendente da Juventude, Leonardo Felipe.

O secretário de Governo, Tayrone Di Martino, estará presente nos respectivos municípios, em Anápolis, dia 14, e em Rio Verde, dia 17, onde dará informações e prestigiará a abertura do cadastramento ao programa, às 9 horas, em local ainda a ser definido.