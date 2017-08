Irmãos que iriam ser executados são encontrados dentro de porta-malas após sequestro em Goiânia

Dois irmãos foram encontrados dentro do porta-malas de um carro na Avenida Leste Oeste, no setor João Braz, em Goiânia. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (07).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos estavam dentro do veículo quando foram abordados pelos policiais. Os PMs perceberam que havia mais pessoas no porta-malas e descobriram os irmãos, que tinham sido sequestrados.

Segundo a PM, a principal suspeita é que os jovens, com idade entre 18 e 19 anos, eram de uma gangue rival e seriam mortos em um local abandonado. Um revólver de calibre 32 foi apreendido.

Os suspeitos e os irmãos foram encaminhados à Central de Flagrantes.