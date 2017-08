China quer implantar em Goiás empresas para fabricação de energia solar

Na tarde desta segunda-feira, dia 7, Vilmar Rocha, o secretário do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima),recebeu a vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Uta Schwietzer. A reunião foi sobre o interesse da China em realizar parceria com o Governo de Goiás por meio do Programa Goiás Solar, coordenado pela Secima.

Vilmar Rocha explicou que a Câmara Brasil-China quer desenvolver contato entre empresários goianos e chineses com objetivo de implantar em Goiás empresas para fabricação de equipamentos e insumos de energia solar fotovoltaica.

Participaram da reunião a superintendente de energia da Secima, Danúsia Arantes, o superintendente Executivo de Comércio Exterior, Luiz Medeiros, os presidentes da Fieg, Pedro Alves, da Acieg, Euclides Barbo Siqueira, o diretor do Grupo José Alves, Luiz Antônio Faria, e Eliezer Souza, executivo do grupo.

Programa Goiás Solar

O Programa Goiás Solar é parte do esforço do Governo para a elaboração de políticas públicas e adoção de medidas que incentivem o consumo e a geração de energias limpas e renováveis, especialmente a solar, valorizando os recursos naturais estratégicos para o crescimento sustentável da economia goiana, o desenvolvimento de novos negócios, a geração de empregos, a preservação ambiental e o incentivo da cadeia produtiva.

Entre os pontos estratégicos do programa estão a atenção às questões de tributação, financiamento, desburocratização, desenvolvimento da cadeia produtiva, educação e comunicação, com foco no alinhamento entre política de estado e municípios. Atende aos interesses dos segmentos públicos, privado, universidade e sociedade com foco em energias de fontes renováveis.