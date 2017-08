Barcelona faz 5 a 0 na Chapecoense

O Barcelona goleou a Chapecoense por 5 a 0 na decisão do Troféu Joan Gamper, nesta segunda-feira (7), mas o resultado da competição amistosa no Camp Nou ficou em segundo plano. O duelo homenageou e reverenciou o renascimento do clube catarinense e de Alan Ruschel para o futebol. Afinal, pouco mais de oito meses após o trágico acidente aéreo na Colômbia, o jogador voltou aos gramados justamente nesta segunda.

Um dos três atletas sobreviventes da queda do avião nas cercanias de Medellín, em novembro do ano passado, que deixou 71 mortos, Alan Ruschel foi o grande personagem do amistoso. Foram pouco mais de 35 minutos em campo, discretos, mas que representaram um dos grandes casos de superação da história do esporte.

Alan Ruschel atuou como meia e teve uma boa cobrança de falta, que quase acabou em gol de Luiz Otávio, como grande momento em campo. Ovacionado e festejado por jogadores e torcida do Barcelona, de quebra trocou a camisa com ninguém menos que Lionel Messi no intervalo.

O Barcelona também festejou os outros dois atletas sobreviventes do acidente aéreo. Visivelmente emocionados e aplaudidos pela torcida, Jackson Follmann e Neto deram o pontapé inicial simbólico da partida e, anteriormente, foram apresentados ao lado do elenco da Chapecoense.

As homenagens, no entanto, ficaram mesmo para antes do jogo. Com a bola rolando, o Barcelona tratou de aproveitar sua superioridade técnica e o nervosismo da Chapecoense nos minutos finais. Logo aos dois, Elias fez grande defesa em chute de Messi. Aos cinco, Rakitic aproveitou bela triangulação pela direita e tocou para Deulofeu rolar para a rede.