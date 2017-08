Atleta paralímpico de Senador Canedo ganha medalhas na Suíça

O atleta Samuel Eckart, de 19 anos, ganhou no último fim de semana (dias 6 e 7) duas medalhas no Campeonato Mundial Júnior de Atletismo do IPC (Federação Internacional de Atletismo Paralímpico) em Nottwil, na Suíça. O jovem é natural de Senador Canedo e compete na categoria T-13, baixa visão.

Eckart ganhou medalha de prata nos 800 metros e bronze nos 400 metros. Ele vinha liderando a prova até sofrer uma queda a 10 metros da chegada. “ Eu caí nos 10 metros, me arrastei para terminar a prova, lutei e alcancei uma medalha. Estar representando o Brasil, conseguir chegar até aqui, e saber que posso ir mais, me motiva ainda mais. Sou agradecido”, afirma.

O atleta começou seus treinamentos aos 13 anos em Senador Canedo e hoje treina na equipe de atletismo paralímpico do Sesi São Paulo. O esporte foi uma oportunidade de romper barreiras e limitações para Eckart, com baixa visão desde o nascimento causada por uma toxoplasmose congênita.