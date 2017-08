Show de Anitta e novo espetáculo da coreógrafa Deborah Colker são os destaques da semana em Goiânia

Tem show da diva pop Anitta. Mas não é só isso. Entre os destaques da semana na capital, apresentações do Circo Imperial da China, amanhã e quarta, e do espetáculo da coreógrafa Deborah Colker, quarta e quinta. No sábado, as bandas Biquíni Cavadão, Velhas Virgens e Ira! também são grandes atrações na primeira edição do Showrrasco, assim como a apresentação do último elenco do projeto Canto de Ouro, que começa na quinta. Para quem gosta de teatro, a boa pedida é a comédia romântica Por Isso Fui Embora, estrelada pelos atores Joaquim Lopes, Juliana Knust, Flávio Rocha e Camilla Lucciola, sábado e domingo. Confira e divirta-se.

