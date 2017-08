Sanfoneiro de dupla sertaneja é morto ao tentar separar briga durante evento em Goiânia

O músico e compositor Felipe Divino Mendonça de Melo, 20 anos, foi morto com uma facada na madrugada desta segunda-feira (7), quando tentava separar uma briga de casal durante um evento em uma chácara, na rua Moisés Peroto, no Setor Santo Hilário, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o sanfoneiro da dupla sertaneja Racyne e Rafael foi interferir na briga, onde o suspeito estaria agredindo a mulher, mas acabou esfaqueado e foi encontrado morto na rua SR-62, no Setor Recanto das Minas Gerais. Segundo a corporação, a vítima não tinha passagens pela polícia.

Segundo a PM, quando chegou ao local do crime, os populares disseram o que tinha acontecido e quem era o autor do homicídio. Na casa do suspeito, de 37 anos, a polícia encontrou ele escondido dentro do banheiro. “Eu levei um susto. Ele estava com a faca na mão e quase me acertou, mas foi contido e preso”, contou o subtenente Paulo César.