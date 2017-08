O 2º DP será instalado no setor Jardim Maria Inês, em Aparecida de Goiânia

Em seu gabinete montado na Praça Castro Alves, no bairro Cidade Satélite São Luiz, por ocasião da 2ª edição do “Prefeitura em Ação”, o prefeito Gustavo Mendanha recebeu o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, Álvaro Cássio, e se prontificou a formalizar parcerias com esta instituição em Aparecida de Goiânia.

De imediato, o delegado-geral obteve apoio do prefeito para a mudança da sede do 2º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, atualmente localizado à Avenida Rudá, na Vila Brasília. Com aval da prefeitura, a Polícia Civil quer instalar o 2º DP em um prédio locado no Jardim Maria Inês. E, posteriormente, por meio de uma cessão de área que seria feita pelo poder público municipal, construir sua sede própria.

O delegado-geral e o prefeito disseram acreditar que tal mudança potencializará o trabalho dos policiais, dando-lhes mais condições para investigar crimes na cidade, prender bandidos e, assim, diminuir os índices de criminalidade no município. Foi nesta hora que Gustavo aproveitou para elogiar o trabalho do titular da 2º Delegacia Regional de Polícia (DRP), André Fernandes de Almeida. “Tem sido um parceiro nosso de primeira hora”, ressaltou Gustavo.

Álvaro Cássio também levou uma boa notícia ao prefeito: a Polícia Civil providenciará, ainda nesta semana, a retirada de mais de 30 veículos apreendidos e que, há muito tempo, ocupam parte da Rua São Francisco, onde está o 1º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, e vias adjacentes, prejudicando o trânsito.

A 2ª edição do Prefeitura em Ação também serviu para consolidar a parceria da Prefeitura de Aparecida de Goiânia com o Instituto de Identificação da Polícia Civil, que ficou responsável pela emissão de identidades durante o evento. O diretor Antônio Maciel Aguiar Filho participou da reunião do delegado-geral com o prefeito. A parceria será ampliada, garantiu Gustavo, que junto com Antônio, vislumbra a possibilidade de trabalharem juntos, por exemplo, na confecção de carteiras funcionais para servidores da Prefeitura, como os guardas municipais.