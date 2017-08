Começa prazo para troca de cartão dos alunos já cadastrados no Passe Livre Estudantil

Os estudantes que já estão cadastrados no programa de Passe Livre Estudantil podem retirar os novos cartões a partir desta segunda-feira (7) nas unidades do Vapt-Vupt da Grande Goiânia. Com isso, os alunos terão direito a 48 passagens por mês e podem utilizar, deste total, até quatro por dia.

A troca de cartões é obrigatória. Para quem já tem o benefício, não é necessário solicitar um novo, pois a confecção será automática. Os alunos receberão um email informando em qual Vapt-Vupt deverão retirar o novo documento, que já virá com as passagens referentes ao mês de agosto.

O prazo para fazer a mudança do cartão é até o dia 31 deste mês. Caso o estudante não veja ou receba o email, poderá fazer a consulta no site da Secretaria de Governo o local da retirada .

Para quem ainda não é cadastrado no programa, o prazo para solicitar o benefício começou no dia 17 de julho e se vai até 11 de agosto. A inscrição também é feita no site da Secretaria de Governo e o estudante precisa informar o CPF, anexar uma foto da carteira de identidade, comprovantes de endereço e matrícula, uma foto 3 x 4, além de escolher em qual unidade do Vapt Vupt o cartão será retirado.