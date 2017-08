Carros com som automotivo são apreendidos em Aparecida

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) apreendeu neste final de semana 12 veículos que estavam com som automotivo e que perturbavam o sossego de moradores. Nove carros foram apreendidos em uma predreira no Setor Santa Luzia e três no Vale das Pombas. As apreensões foram realizadas em decorrência de denúncias feitas pela população.

Os carros apreendidos, que estão no pátio da Semma, poderão ser retirados pelos proprietários após apresentação de documentos que comprovem a posse do veículo. Além disso, os donos serão multados em cerca de R$ 1,1 mil. “Em Aparecida a tolerância é zero para som automotivo, por isso quem estiver se sentindo incomodado, pode ligar na SEMMA que temos equipes a postos para atender”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Ezízio Barbosa.

Um levantamento realizado no começo deste ano registrou que 90% das denúncias recebidas pelo órgão são de perturbação do sossego motivada pelo som automotivo. Trata-se de crime tipificado no artigo 158 da lei municipal 792/88 e na lei federal 9.605/98, em seu artigo 54. As multas podem variar de R$ 400,00 a R$ 5.000.00 – dependendo da reincidência e intensidade da perturbação – com apreensão do veículo.

Denúncia – Para denunciar, a população pode entrar em contato pelos telefones (62) 3545-5866 / 6024 e por WhatsApp (62) 99495-3399 que funcionam 24h.